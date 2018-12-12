Под Псковом перевернулся автобус, в котором находилось 17 человек

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Под Псковом перевернулся автобус, в котором находилось 17 человек

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

В Псковской области перевернулся туристический автобус из Санкт-Петербурга, в котором находилось 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.

ДТП произошло в районе девяти вечера по московскому времени на 13-м километре дороги Пушкинские Горы — Велье. По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

В салоне автобуса находилось 17 человек, из которых восемь были госпитализированы. О тяжело пострадавших не сообщается.

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