В США на съёмках сериала "Власть в ночном городе" погиб ассистент режиссёра

Ассистент режиссёра сериала "Власть в большом городе" 63-летний Педро Хименес погиб во время съёмок под колёсами машины. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что инцидент произошёл в тот момент, когда мужчина выставлял дорожные конусы перед съёмками эпизода сериала в Бруклине. При этом 64-летний водитель, имя которого не сообщается, не пытался скрываться и оставался на месте проишествия до приезда полиции.

Сериал "Власть в ночном городе" выходит на телеканале Starz и рассказывает о жизни владельца популярного ночного клуба в Нью-Йорке. Как отмечается, из-за инцидента возобновление производства было отложено на неопределённый срок.