СМИ: Стрельбу в Страсбурге рассматривают как теракт

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа расследует инцидент в Страсбурге, сообщает Sky News со ссылкой на сообщение прокуратуры. По данным BFM TV, стрельбу рассматривают как теракт.

Напомним, вечером 11 декабря в центре Страсбурга произошла стрельба, погибло два человека, ещё до 11 пострадали. Президент Франции Эмманюэль Макрон проинформирован о случившемся. Он направил в город министра внутренних дел Кристофа Кастанера.

Из-за инцидента "Фейсбук" вновь активировал функцию Safety Check, при помощи которой оказавшиеся в зоне стрельбы пользователи соцсети могут сообщить о том, что они находятся в безопасности. Ранее Safety Check была неоднократно активирована из-за событий во Франции, в том числе после терактов в Париже в ноябре 2015 года и теракта в Ницце в июле 2016 года.