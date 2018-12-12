Захарова призвала россиян во Франции быть осторожней из-за стрельбы в Страсбурге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян, которые находятся во Франции, проявлять осторожность из-за перестрелки в Страсбурге.

— Учитывая ситуацию во Франции, просьба к находящимся гражданам России проявлять осторожность и в случае возникновения чрезвычайной ситуации обращаться в находящиеся на территории Франции российские загранучреждения по телефонам, указанным на сайтах и аккаунтах в соцсетях, — приводит слова Захаровой РИА "Новости".

Захарова отметила, что Генконсульство РФ в Страсбурге проверяет информацию о стрельбе на улицах города и призывает пользоваться мобильным приложением "Зарубежный помощник", которое может пригодиться в подобных случаях.

Как писал ранее Лайф, вечером 11 декабря в центре Страсбурга произошла стрельба. Во всех больницах введён экстренный план, полиция эвакуировала центр города. Стрелок смог скрыться, сейчас его разыскивают, его личность установлена. По последним данным, два человека погибли и 11 ранены.