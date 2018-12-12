Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей года

Джоан Роулинг в этом году уступила звание лидера Джеймсу Паттерсону, автору детективных романов об инспекторе Алексе Кроссе.

Эксперты из журнала Forbes составили рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2018 года. В список вошло 11 фамилий, их общий доход за год составил более 283 миллионов долларов.

В этом году вновь вернул себе лидерство американский писатель Джеймс Паттерсон, автор детективов об инспекторе Кроссе. Хотя его доход был ниже уровня прошлого года, этого хватило, чтобы занять первое место. За год он заработал $86 миллионов.

На втором месте расположился прошлогодний лидер — автор книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг. Её доходы сократились сразу на $41 миллион по сравнению с показателем прошлого года и составили $54 миллиона.

А на третью позицию в этом году поднялся Стивен Кинг, занимавший годом ранее пятую строчку. За минувший год Кинг заработал $27 миллионов, что на $12 миллионов больше, чем год назад. Возвращение успеха к "королю ужасов" связывают с успешной экранизацией романа "Оно", которая подстегнула интерес читателей к другим произведениям автора.

Ранее Лайф сообщал, что самым высокооплачиваемым блогером YouTube в 2018 году стал семилетний мальчик.