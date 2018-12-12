МВД и ФСБ провели проверку в московском офисе ФАС

Следователи МВД совместно с ФСБ провели проверку в московском офисе Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Следственные действия проводились во вторник, 11 декабря. Сотрудников правоохранительных органов интересовали дела и решения, принятые Федеральной службой по тарифам, правопреемником которой является ФАС, в 2012–2014 годах.

Проверка проводилась в отношении заместителей главы антимонопольного ведомства Сергея Пузыревского и Виталия Королёва, а так уже в управлении контроля электроэнергетики.