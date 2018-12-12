В Шереметьево задержали футболиста за попытку провезти часы Rolex

Игрока известного российского футбольного клуба задержали во время прохождения таможни в аэропорту Шереметьево. Имя и фамилия спортсмена не раскрываются. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Футболист прибыл на самолёте Рим — Москва и проходил по зелёному коридору, то есть не имел при себе товаров, подлежащих декларированию.

Однако во время досмотра личных вещей сотрудники нашли в его сумке две коробки от премиальных часов Rolex. Как оказалось, одни спортсмен носил на руке, а вторые достал из кармана куртки.

Часы в настоящий момент отправлены на экспертизу, которая определит их стоимость, а игрока могут привлечь к ответственности по статье 16.2 КоАП "Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров, подлежащих декларированию".