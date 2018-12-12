Медведев: Изменения в Конституции не должны снижать уровень защиты личности

Премьер также отметил, что законодательство страны за 25 лет полностью обновилось, но все изменения были точечными и не затрагивали права личности.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что за 25 лет действия Конституции российское законодательство полностью обновилось: советские нормы утратили свою силу, а все изменения основного закона имели точечный характер и не затрагивали права личности.

В своей статье "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью" в журнале "Закон" Медведев отметил, что за 25 лет в России нет "значимой сферы регулирования", где имеет силу законодательство СССР. При этом премьер высказался против внесения глобальных изменений в Конституцию, выразив мнение, что правки должны касаться только статуса органов власти и развития различных прав.

— Изменения в Конституции, конечно, могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав, но никогда не должны снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны, — заявил Медведев.

Он добавил, что ему доводилось готовить предложения по изменению Конституции, связанные с работой органов власти. Например, увеличение срока полномочий президента и Госдумы. Однако эти изменения "были точечными" и никоим образом "не затрагивали права личности".

Действующая Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года по итогам всенародного голосования.