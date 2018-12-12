Вперёд за приключениями. Названа лучшая страна для активного отдыха

Чили уже третий год подряд признаётся лучшим туристическим направлением для любителей спорта и активного отдыха по версии World Travel Awards.

По мнению экспертов, Чили — лучшее место для приключенческого туризма. Береговая линия протяжённостью более четырёх тысяч километров предоставляет небывалый простор для любителей дайвинга, сёрфинга, каякинга и многих других видов спорта.

Помимо этого, между пустыней Атакама и Тихим океаном расположился город Икике, который не оставит вас равнодушным, даже если вы не особо любили парапланеризм до приезда сюда.

В городе Сан-Педро-де-Атакама можно полюбоваться вулканом и лагуной Мисканти. Но на самом деле это не лагуна, а солёное озеро. Место может понравиться любителям рафтинга из-за многочисленных горных рек.

Помимо вышеназванного в Чили хорошо развит и горнолыжный туризм.

Среди номинантов были представлены Австралия, Канада, Эквадор, Фиджи, Новая Зеландия, ОАЭ, Шри-Ланка и США.