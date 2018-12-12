"Роскосмос" передаст пробы с "Союза МС-09" в "соответствующие органы"

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"Роскосмос" передаст пробы с "Союза МС-09" в "соответствующие органы"

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Фото: © Twitter / roscosmos

Глава "Роскосмоса" также заявил, что появление отверстий на внешней поверхности корабля — результат "умышленного акта".

Контейнер с пробами и частью противометеоритной защиты "Союза МС-09" будут переданы "соответствующим органам" для изучения. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

— 20 декабря корабль возвращается, после этого мы передаём контейнер соответствующим органам. Дальше всё зависит от них, это уже не наша работа. Наша работа будет завершена, когда экипаж и корабль вернутся на Землю, — приводит его слова ТАСС.

Также в интервью газете New York Times Рогозин заявил, что появление дыры в обшивке является результатом "умышленного акта, совершённого вручную".

Напомним, дыру в обшивке корабля обнаружили в ночь на 30 августа. Во вторник, 11 декабря, российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев провели шесть часов в открытом космосе, исследуя повреждение и собирая образцы некоторых частей экранно-вакуумной теплоизоляции.

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