В Сиднее грузовик протаранил автобусную остановку

Шесть человек пострадали, один погиб во время наезда грузовика на автобусную остановку в Сиднее. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

По имеющейся информации, водитель грузовика, перевозившего кирпичи, не справился с управлением и снёс столб ЛЭП. Затем большегруз подмял людей, ждавших автобус, врезался в дом и, проехав ещё немного, остановился, влетев в опору светофора.

На место инцидента были отправлены 12 карет скорой помощи и вертолёт. В полиции уточнили, что пять человек пострадали, один скончался. Водитель грузовика также получил серьёзные травмы и оказался зажат в кабине. Спустя 45 минут работы спасатели смогли его вытащить, после чего он был доставлен в больницу в критическом состоянии.