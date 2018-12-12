Мэр Страсбурга объявил траур после стрельбы на рождественской ярмарке

Мэр Страсбурга Ролан Рис объявил траур после стрельбы на рождественской ярмарке, в которой погибло два человека, а 12 получили ранения.

Как сообщает Figaro, в среду, 12 декабря, будут закрыты все рождественские объекты и отменены все мероприятия. В городе будут приспущены флаги и открыта книга соболезнований.

В настоящий момент рассматривается возможность закрытия школ. Кроме того, доступ к двум главным автомагистралям города отрезан, однако подозреваемого пока что не удалось поймать.

Напомним, 11 декабря на рождественской ярмарке в Страсбурге неизвестный открыл стрельбу, в результате чего два человека погибли, 12 пострадали. Позднее полицейским удалось установить личность нападавшего. Выяснилось, что в тот день его должны были задержать по подозрению в причастности к убийству, но наряд полиции не обнаружил его дома. В специально созданный кризисный штаб в Страсбурге уже прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон.