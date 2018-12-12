РПЦ призывает константинопольского патриарха извиниться перед украинцами

Константинопольский патриарх Варфоломей должен извиниться перед митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и прихожанами Украинской православной церкви за то, что процесс предоставления автокефалии происходит вопреки желанию верующих.

— Константинопольскому патриарху следовало бы на Украину "послать посольство просить о мире": извиниться перед блаженнейшим митрополитом Онуфрием, извиниться перед миллионами верующих за причинённую им боль и отказаться от дальнейших действий на украинском направлении, — говорится в статье главы отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, опубликованной на православном портале "Иисус".

По мнению священнослужителя, последние действия Константинополя отнюдь не способствуют единству православия на Украине и в мире в целом, а скорее даже наоборот — отталкивают верующих, а действия Варфоломея на Украине идут ему же во вред.

— Ни одна поместная церковь не поддержала действия константинопольского патриарха на украинском направлении... Его авторитет безвозвратно подорван, ибо тот, кто призван был объединять Церковь, расколол её, — пишет Илларион.

Помимо этого, он также назвал повестки на объединительный собор "приглашением на казнь" и посоветовал отказаться от идеи предоставления автокефалии Киеву, "чтобы не превратиться в посмешище".

Ранее Лайф сообщал о том, что митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий отправил обратно патриарху Варфоломею приглашение на "объединительный собор".