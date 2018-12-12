Руни посетил рождественскую вечеринку в Белом доме

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни вместе с семьёй посетил рождественскую вечеринку президента США Дональда Трампа в Белом доме в качестве почётного гостя.
Как сообщает The Mirror, большим поклонником чёрно-красных и персонально Руни является 12-летний сын Трампа Бэррон. Англичанин перешёл в состав "Ди Си Юнайтед" летом 2018 года и с тех пор является одним из любимых футболистов сына президента.
#DCU’s Wayne Rooney a guest of honor at the Trump White House’s Christmas party. Gotta say, I’m real conflicted on this. #MLS https://t.co/Y8YBub4hPu pic.twitter.com/2LVC2KUYvl— Pablo Maurer (@MLSist) 11 декабря 2018 г.
Отмечается, что многие известные спортсмены, такие как баскетболисты Леброн Джеймс и Стефен Карри, отказались посещать Белый дом до тех пор, пока Трамп остаётся президентом США.
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