Здание Европарламента закрыли из-за стрельбы в Страсбурге

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Здание Европарламента закрыли из-за стрельбы в Страсбурге

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Фото: ©РИА Новости/Ирина Калашникова

Выходы и входы в здание Европарламента в Страсбурге после стрельбы в центре города были закрыты, людей попросили оставаться внутри до дальнейшего уведомления. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕП.

При этом работа парламента продолжается в обычном режиме.

Напомним, по последним данным, в результате стрельбы около рождественской ярмарки в Страсбурге погибло четыре человека и пострадало 10. Стрелок всё ещё на свободе, несмотря на проведённую в историческом центре города спецоперацию. Он мог скрыться на угнанном такси.

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