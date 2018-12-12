Трамп заявил, что ему трудно будет объявить импичмент

Президент США Дональд Трамп не беспокоится по поводу того, что в отношении него будет инициирована процедура импичмента. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

— Тяжело объявить импичмент кому-то, кто не сделал ничего противоправного и кто создал величайшую экономику в истории нашей страны. Я не переживаю, нет. Думаю, что люди подняли бы бунт, если бы это произошло, — прокомментировал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что объявление ему импичмента грозит крахом экономики, а его адвокат уверен, что в этом случае в США начнутся восстания. Согласно результатам социологических опросов, почти половина американцев поддерживают идею об объявлении импичмента.