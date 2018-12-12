"Безумие". Власти Венесуэлы описали реакцию оппозиции на визит Ту-160

Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы заявил, что визит российских военных самолётов для оппозиции подобен приходу дьявола.

Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо прокомментировал реакцию оппозиции на визит двух российских самолётов Ту-160, назвав её безумием.

— Бедные лидеры оппозиции, вчера попросившие о военной интервенции в Венесуэлу, международные силы приглашались каждый день для вторжения. И вдруг визит вежливости российской авиации вызывает дикое безумие. Одно дело — вызывать дьявола, а другое — видеть, как он приходит, — написал он в "Твиттере".

Напомним, два стратегических ракетоносца Ту-160 и самолёт Ан-124 "Руслан" Воздушно-космических сил (ВКС) России прибыли в Венесуэлу в понедельник, 10 декабря. На торжественной церемонии в аэропорту Майкетия их встретил министр обороны Венесуэлы.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку ракетоносцев Ту-160 "через полмира" пустой тратой государственных средств. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западных коллег "не нервничать".