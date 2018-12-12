"Безумие". Власти Венесуэлы описали реакцию оппозиции на визит Ту-160

Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо прокомментировал реакцию оппозиции на визит двух российских самолётов Ту-160, назвав её безумием.
— Бедные лидеры оппозиции, вчера попросившие о военной интервенции в Венесуэлу, международные силы приглашались каждый день для вторжения. И вдруг визит вежливости российской авиации вызывает дикое безумие. Одно дело — вызывать дьявола, а другое — видеть, как он приходит, — написал он в "Твиттере".
Напомним, два стратегических ракетоносца Ту-160 и самолёт Ан-124 "Руслан" Воздушно-космических сил (ВКС) России прибыли в Венесуэлу в понедельник, 10 декабря. На торжественной церемонии в аэропорту Майкетия их встретил министр обороны Венесуэлы.
Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку ракетоносцев Ту-160 "через полмира" пустой тратой государственных средств. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западных коллег "не нервничать".
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