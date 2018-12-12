"Не шутка, а война". Порошенко высказался в СМИ США о керченском инциденте

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"Не шутка, а война". Порошенко высказался в СМИ США о керченском инциденте

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Пётр Порошенко. Фото: © администрация президента Украины. 

Ранее украинский президент также написал статью для газеты The New York Times, где попросил западные страны ввести новые санкции против России.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что инцидент в Керченском проливе "не шутка, не инцидент и не кризис", а "агрессия и война". Так он прокомментировал случившееся для Fox News, видео интервью он выложил в "Фейсбуке".

По ходу интервью Порошенко настаивал на том, что инцидент произошёл в нейтральных водах, несмотря на то, что Москва неоднократно заявляла, что украинские корабли нарушили границу РФ.

Президент Украины также заявил, что Киев нуждается "в единстве и солидарности" по данному инциденту и в присутствии сил НАТО в Чёрном море.

Как сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации, после чего они были арестованы.

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