"Не шутка, а война". Порошенко высказался в СМИ США о керченском инциденте

Ранее украинский президент также написал статью для газеты The New York Times, где попросил западные страны ввести новые санкции против России.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что инцидент в Керченском проливе "не шутка, не инцидент и не кризис", а "агрессия и война". Так он прокомментировал случившееся для Fox News, видео интервью он выложил в "Фейсбуке".

По ходу интервью Порошенко настаивал на том, что инцидент произошёл в нейтральных водах, несмотря на то, что Москва неоднократно заявляла, что украинские корабли нарушили границу РФ.

Президент Украины также заявил, что Киев нуждается "в единстве и солидарности" по данному инциденту и в присутствии сил НАТО в Чёрном море.

Как сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации, после чего они были арестованы.