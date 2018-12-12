Шах и мат, мясоеды! Учёные заявили об опасности красного мяса

Регулярное употребление в пищу красного мяса и печени приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, считают учёные из Научно-исследовательского института Лернера при клинике Кливленда в США. Результаты исследования опубликованы в журнале European Heart Journal.

Учёные выяснили, что побочный продукт кишечных бактерий ТМАО, который образуется во время переваривания красного мяса или печени, повышает риск сердечных приступов и инсультов.

В эксперименте приняло участие 113 добровольцев. Одни употребляли красное мясо, другие — белое, третьи придерживались вегетарианского питания.

У испытуемых, чей рацион изобиловал красным мясом, уровень ТМАО в крови был значительно выше, чем в двух других исследуемых группах. В среднем его уровень в крови увеличивался в три раза. А в отдельных случаях до десяти раз превышал аналогичные показатели по сравнению с другими видами диет.

Помимо этого, учёные выяснили, что регулярное употребление красного мяса не только усиливает выработку ТМАО в кишечнике, но и ослабляет аналогичный процесс в почках, что, в свою очередь, также подталкивает организм к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

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