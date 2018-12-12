Глава Google объяснил, почему при запросе "идиот" поисковик выдаёт фото Трампа

Генеральный директор Google Сундар Пичаи во время слушаний в Конгрессе США объяснил, почему поисковик по запросу "идиот" показывает фотографии президента страны Дональда Трампа.

Как сообщает The Verge, на недоразумение обратила внимание конгрессмен-демократ Зое Лофгрен и задала Пичаи соответствующий вопрос. Он объяснил, что поисковик выдаёт результаты, основываясь на более чем двух сотнях параметров, в том числе актуальность, популярность и свежесть, и автоматически их сортирует.

Также Пичаи отверг обвинения в политической предвзятости компании и в том, что её сотрудники управляют результатами поиска вручную.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что результаты по запросу "новости о Трампе" показывают лишь обзоры и "сообщения фейковых СМИ". В Google такое обвинение отвергли, заявив, что поисковик не используется для того, чтобы сформировать политическую повестку.