США провели испытания перехватчика баллистических ракет

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США провели испытания перехватчика баллистических ракет

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Фото: © Flickr/NASA APPEL Knowledge Services

США провели испытания новой системы противоракетной обороны в районе Гавайских островов, в ходе которых была перехвачена ракета-мишень средней дальности. Об этом сообщает AFP.

Испытания прошли на испытательном комплексе противоракетной обороны Aegis Ashore на Тихоокеанском ракетном полигоне в Кауаи, Гавайи. С самолёта С-17 была запущена ракета среднего радиуса действия. На её перехват была выпущена ракета-перехватчик.

Новая ракета-перехватчик оснащена кинетическим перехватчиком увеличенного размера, благодаря чему может отличить настоящую цель от ложной.

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