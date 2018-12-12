Цена европейского газа для Украины побила рекорд

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Цена европейского газа для Украины побила рекорд

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Фото: © РИА Новости/ Александр Демьянчук

Предыдущий рекорд был поставлен в сентябре — тогда впервые с апреля 2018 года средняя цена импортного газа превысила 300 долларов.

Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа. По данным УНИАН, эта сумма побила рекорд.

Так, с 1 по 30 ноября 2018 года цена составила 9471,93 гривны или 339,21 доллара, за 1 тысячу кубометров.

Напомним, в октябре текущего года премьер Украины Владимир Гройсман сообщил о повышении тарифов на газ ради новых кредитов от МВФ. При этом кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко заявила, что завышенные тарифы на газ убивают украинцев.

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