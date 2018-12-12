Плюсовая температура и гололёд. Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

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Плюсовая температура и гололёд. Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

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Фото © РИА Новости/Виталий Белоусов

В среду, 12 декабря, небо над столичным регионом будет пасмурным, возможны небольшие осадки. МЧС предупреждает о гололёде и тумане утром.

По данным метеорологов, температура воздуха днём составит от –2 до +1 градуса. Ночью станет теплее — до +3, однако пройдёт снег.

Специалисты предупредили, что осадки и большая влажность будут сопровождать москвичей и гостей столицы в течение всей рабочей недели, а к 13–14 декабря ударят морозы, превратив город в сплошной каток.

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