Плюсовая температура и гололёд. Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

В среду, 12 декабря, небо над столичным регионом будет пасмурным, возможны небольшие осадки. МЧС предупреждает о гололёде и тумане утром.
По данным метеорологов, температура воздуха днём составит от –2 до +1 градуса. Ночью станет теплее — до +3, однако пройдёт снег.
Специалисты предупредили, что осадки и большая влажность будут сопровождать москвичей и гостей столицы в течение всей рабочей недели, а к 13–14 декабря ударят морозы, превратив город в сплошной каток.
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