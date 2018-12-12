В церкви на Украине произошла массовая драка

На Украине в церкви произошла массовая драка за право проводить богослужение между архиепископом Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Тихоном Петранюком и прихожанами настоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Иоанна Бойко.

Как сообщает издание "20 минут", инцидент произошёл в селе Винятинцы Тернопольской области. Поводом для конфликта стал указ, запрещающий Бойко проводить службу в УАПЦ, поскольку за два месяца до этого он вместе с приходом перешёл в Киевский патриархат. Петранюк явился в храм во время богослужения, чтобы зачитать указ, тем самым прервал службу, из-за чего прихожане выгнали его из церкви.

Петранюк всё-таки проник в храм, зачитал указ, и сразу после этого началась драка. Верующие отобрали у него посох и сломали его. В результате конфликта Бойко получил сотрясение мозга и перелом рёбер.