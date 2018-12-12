СМИ: На Украину для консультаций погранслужбы прибыл постоянный советник из США

На Украине появился постоянный советник из США, который консультирует украинскую погранслужбу по вопросам реформирования береговой охраны. Об этом сообщил начальник отдела международной технической помощи администрации Государственной погранслужбы Украины Вадим Ивко.

— Они привезли к нам постоянного советника из береговой охраны Соединённых Штатов, который делится с нами своими знаниями, своим опытом в вопросах реформирования нашей системы мореплавания, — цитирует сообщение чиновника РИА "Новости".

Дата прибытия советника не уточняется. При этом Ивко добавил, что украинскую сторону также консультируют специалисты Таможенно-пограничной службы США.