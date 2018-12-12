В результате стрельбы в Страсбурге пострадал итальянский журналист

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В результате стрельбы в Страсбурге пострадал итальянский журналист

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Фото: © Twitter/MaG

В результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге пострадал итальянский журналист. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным агентства, итальянец получил лёгкие ранения. Свои соболезнования выразил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези.

— Кризисный центр МИД следит за развитием трагических событий в Страсбурге. Мои мысли и мольбы о жертвах, раненых и их близких, — написал он.

Кроме того, соболезнования выразил министр внутренних дел, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, который находится с визитом в Израиле.

— Возношу молитву о погибших. Но одной молитвы мало. Как гражданин и министр приложу все усилия, чтобы террористов не было в Европе и в мире, — написал он.

Напомним, 11 декабря на рождественской ярмарке в Страсбурге неизвестный открыл стрельбу, в результате чего четыре человека погибли, 12 пострадали. Свои соболезнования жертвам трагедии выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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