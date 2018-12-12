Дорогостоящая химиотерапия вошла в перечень жизненно важных препаратов в РФ

Впервые в программе госгарантий оказания медпомощи появился норматив по профилю "онкология".

Современные препараты для химиотерапии включены в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек.

— Перечень обновлён, расширен, в него включены современные, наиболее эффективные, дорогостоящие препараты для химиотерапии онкологических пациентов, — заявил он.

В программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи впервые появился норматив по профилю "онкология" — как в объёмах медицинской помощи, так и в финансовом обеспечении этих объёмов. По словам Флека, на лекарственное обеспечение будет дополнительно направлено 70 миллиардов рублей.

Флек отметил, что в госгарантиях на 2019–2021 год в целом пропорционально увеличено всё финансирование лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов.