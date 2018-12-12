Главное — этикетка. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по выбору рыбных консервов. Полезные советы были опубликованы на сайте ведомства.

— Консервы являются одной из групп пищевых продуктов, в которых наиболее часто выявляются несоответствия заявленным требованиям по физико-химическим показателям, определяющим качество продукции. По данным Роспотребнадзора, в общем объёме изъятых из реализации консервов доля рыбных консервов составляет около 10%, — говорится в памятке.

На банке должна быть понятная, легко читаемая и достоверная маркировка. На этикетке должна быть указана информация о наименовании, дате изготовления, составе и пищевой ценности, условиях хранения продукта и массе нетто. Кроме того, банка от консервов должна быть без повреждений, вздутий или ржавчины. На упаковке должен быть единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза.

В ведомстве отметили, что на рынке могут находиться только те продукты, которые соответствуют техническим регламентам Евразийского экономического и Таможенного союзов.