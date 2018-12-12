"Горько" под бой курантов. В ЗАГС рассказали, сколько пар поженятся 31 декабря

Отмечается, что последний день уходящего года — это понедельник, выходной день для органов ЗАГС.

В Управлении ЗАГС рассказали, что в этом году в канун Нового года в Москве сыграют свадьбу 50 пар. Регистрировать браки 31 декабря будут только в Грибоедовском загсе и во Дворце бракосочетания № 5 на территории Измайловского кремля.

— В этом году 31 декабря выпало на понедельник — выходной день для органов ЗАГС, — сообщается на официальном сайте Правительства Москвы.

В связи с этим указанные два отделения откроют по просьбе москвичей, которые выразили желание стать мужем и женой в последний день уходящего года. А в следующем — 2019 — году первые свадьбы в Москве сыграют 5 января. Для регистрации брака 60 пар будут работать Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 3 в Текстильщиках.

Отмечается, что в 2018 году больше всего свадеб сыграли в День города, на Красную горку, в День Петра и Февронии, а также в День матери.