Минздрав создал памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь

В Минздраве разработали памятку с разъяснениями прав россиян на бесплатную медицинскую помощь доступным для понимания языком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Виталия Флека.
По его словам, в брошюре есть отдельный раздел под названием "Куда обращаться по возникающим вопросам при нарушении прав на бесплатную медицинскую помощь". Среди прочего, специалисты попытались объяснить, что делать при отказе в предоставлении лекарств, которые входят в программу госгарантий. Как отметил Флек, также в ней говорится о порядке обращения к страховым медицинским организациям и территориальным фондам ОМС.
Представитель ведомства добавил, что контроль за соблюдением прав онкологических пациентов на бесплатную медицинскую помощь в России будет ужесточён.
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