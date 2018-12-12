Минздрав создал памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь

Среди прочего, в документе говорится о том, что делать при отказе в предоставлении лекарств, входящих в программу госгарантий.

В Минздраве разработали памятку с разъяснениями прав россиян на бесплатную медицинскую помощь доступным для понимания языком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Виталия Флека.

По его словам, в брошюре есть отдельный раздел под названием "Куда обращаться по возникающим вопросам при нарушении прав на бесплатную медицинскую помощь". Среди прочего, специалисты попытались объяснить, что делать при отказе в предоставлении лекарств, которые входят в программу госгарантий. Как отметил Флек, также в ней говорится о порядке обращения к страховым медицинским организациям и территориальным фондам ОМС.

Представитель ведомства добавил, что контроль за соблюдением прав онкологических пациентов на бесплатную медицинскую помощь в России будет ужесточён.