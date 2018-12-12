Суд Китая приговорил к казни мужчину, сбившего 11 человек

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Суд Китая приговорил к казни мужчину, сбившего 11 человек

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Фото: © Twitter/Rainews

Народный суд средней ступени города Хэнъян вынес смертный приговор мужчине, который совершил умышленный наезд на толпу, в результате чего погибло 11 человек.

— Народный суд средней ступени города Хэнъян провёл публичное слушание по делу Ян Цзаньюня, который обвиняется в создании угрозы общественной безопасности особо опасным способом. В зале суда был зачитан приговор, Ян Цзаньюнь за совершение опасного преступления приговорён к смертной казни, — говорится в заявлении суда.

Напомним, 12 сентября нынешнего года Ян Цзаньюнь, будучи за рулём внедорожника, намеренно въехал в толпу пешеходов. В результате этого погибло 11 человек.

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