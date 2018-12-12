В Крыму рассказали, как изменились цены на новогодние туры

Отдохнуть в Крыму на январских каникулах можно по прошлогодним ценам, а в некоторых случаях стоимость новогодних туров снизилась. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

По его словам, лояльные цены являются одной из мер, которая позволила повысить популярность крымских курортов. Министр напомнил, что среди самых популярных туристических направлений у россиян на Новый год полуостров впервые вышел на второе место после горнолыжного курорта Сочи, опередив Москву и Петербург.

Волченко пояснил, что увеличить привлекательность региона для туристов в новогодние праздники удалось благодаря дополнительным логистическим возможностям для путешествий на полуостров и активной информационной кампании. По его словам, регион рассчитывает принять на январские праздники по меньшей мере 150 тысяч туристов.