Раскручиваем глобус. Стало известно, куда полетят россияне на Новый год

Средний чек на внутренний перелёт совсем не изменился и равен 10 тысячам рублей, а вот на зарубежный вырос на 7% — до 36 тысяч рублей.

В честь новогодних праздников россияне официально будут отдыхать с 30 декабря по 8 января. Однако не все останутся в эту пору дома. О том, куда же наши граждане отправятся отмечать Новый год, рассказали в Роскачестве, опираясь на данные лучшего по результатам исследования сервиса для поиска авиабилетов Aviasales.

— Если до 2014 года Россия и заграница по бронированиям были в равных долях, то сегодня 70% всех перелётов приходится на внутренние направления, — говорится в сообщении. — При этом средний чек на внутренний перелёт совсем не изменился и равен 10 тысячам рублей, а вот на зарубежный вырос на 7% — до 36 тысяч рублей.

В новогодние праздники проценты распределились следующим образом:

Россия (внутренние перелёты) — 70% всех бронирований;

Украина, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Армения, Туркменистан (страны бывшего СССР) — 10%;

Страны Евросоюза (Германия, Италия, Испания и т.д.), а также Балканский полуостров — 10%;

Таиланд — 3%;

Океания (Австралия, Новая Зеландия и т.д.), а также Юго-Восточная Азия и Дальний Восток — 3%;

Ближний Восток (Турция, Египет, Грузия и т.д.) — 2%;

Вся Америка — 1%;

Африка — 1%.

Самыми популярными направлениями внутри страны стали: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала, Краснодар, Москва, Симферополь, Сочи, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды.