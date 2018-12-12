Пакуем чемоданы. Составлен топ приложений для покупки авиабилетов

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Пакуем чемоданы. Составлен топ приложений для покупки авиабилетов

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По итогам всех испытаний самым лучшим оказалось приложение Aviasales — 4,53 из 5.

Эксперты "Роскачества" составили топ приложений для покупки авиабилетов. Для исследования были отобраны 19 сервисов, наиболее популярных в российском сегменте магазинов Google Play и App Store. В рамках самих испытаний, специалисты не только изучили информацию о сотнях рейсов, покупали и сдавали билеты, но и оценили качество обслуживания. Итоговая оценка составлялась на основе 77 критериев.

Отмечается, что эксперты оценивали два типа приложений — билетные агентства (которые продают билеты) и метапоисковики (они позволяют найти подходящие варианты). Так, наиболее функциональными агентствами были признаны "Связной Трэвел: Авиабилеты" и Aerobilet, в списке метапоисковиков — это Aviasales и Skyscanner.

via GIPHY

Наивысшие баллы по удобству пользования получили: Aviasales, Trip.com, Aerobilet, OneTwoTrip и Anywayanyday (для iOS) и Aviasales, OneTwoTrip, Tutu.ru, Trip.com и Aerobilet (для Android). Самыми безопасными оказались приложения Skyscanner, Trip.com и BiletyPlus.ru — для iOS, Tutu.ru, Tickets.ru и BiletyPlus — для Android.

По сумме оценок список из топ-10 приложений выглядит следующим образом:

  1. Aviasales (4,53 балла из 5);
  2. Trip.com (4,12);
  3. "Связной Трэвел" (4,07);
  4. Aerobilet (3,99);
  5. OneTwoTrip (3,97);
  6. Skyscanner (3,92);
  7. Купибилет (3,9);
  8. Wego (3,88);
  9. Anywayanyday (3,88);
  10. Tickets.ru (3,85).

Далее с оценками от 3,85 до 3,34 следуют City Travel, OZON.travel, Tutu.ru, "Яндекс.Авиабилеты", Kiwi.com, KAYAK, Biletix, momondo, BiletyPlus.

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