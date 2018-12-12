Тусовки, драки. Группа Serebro спародировала Кокорина и Мамаева в новом клипе

В видеоролике также показали рэперов Face и Элджея, а также напомнили о Skibidi-челлендже группы Little Big.

Группа Serebro представила новый клип на песню "Пятница", в котором содержатся отсылки ко многим событиям 2018 года, в том числе к скандалу с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным. Ролик опубликован в YouTube-канале музыкального лейбла Максима Фадеева Malfa.

При этом в клипе, в отличие от реальности, всё заканчивается благополучно — спортсмены замечают в клубе "чиновника Дениса Пака" и направляются к нему, но в этот момент к ним подсаживаются солистки Serebro.

В видеоролике также содержатся отсылки к рэперам Face и Элджею, а также к Skibidi-челленджу группы Little Big. В "Пятнице" показали и фронтмена Little Big Ильича, а также намекнули на инцидент в Солсбери. В одном из эпизодов парочка мужчин отдалённо напоминает Петрова и Боширова, которых Лондон принял за агентов ГРУ.

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. По данным следствия, возле гостиницы "Пекин" спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Позднее в одном из столичных ресторанов — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. В ходе потасовки Пак получил удар стулом от Кокорина. Футболисты арестованы до 8 февраля 2019 года.