Семья с онкобольными детьми уехала из квартиры в Москве после попытки выселения

Отъезд подтвердила мать одного из детей, однако причину такого решения она не уточнила.

Семья с онкобольными детьми уехала из квартиры в Москве после сообщений о том, что их пытались выселить из-за того, что раком якобы можно заразиться. По информации телеканала "Москва 24", соседки подтвердили, что квартиросъёмщики уехали, однако хозяйка квартиры говорит о другом.

— У меня нет информации, что они съехали, может, они просто на время уехали, — сказала она.

Отъезд подтвердила мать одного из детей, однако причину такого решения она не уточнила. Где теперь дети — на данный момент неизвестно.

Напомним, 9 декабря стало известно, что жительница московской многоэтажки собирает подписи против семьи с онкобольными детьми, которая живёт в квартире, арендованной благотворительным фондом. Петицию подписали более 40 человек, однако местные жители утверждают, что старшая по подъезду заставила оставлять подписи, причём порой обманным путём.

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович пристыдил жителей дома за попытку выселить детей. Кроме того, прокуратура начала проверку в связи с произошедшим.

Как писал Лайф, онколог назвал абсолютным бредом заявления о заразности раком. О реакции общества на сбор подписей высказалась политолог Анна Фёдорова.