Самолёт с главой Минобороны Болгарии экстренно сел в Вене

Самолет Bulgaria Air экстренно сел в Вене. У борта обнаружили повреждение стекла кабины пилотов, сообщает портал Kanal3. Известно, что в лайнере в момент инцидента был глава Минобороны Болгарии Красимир Каракачанов, а также вице-премьер страны.
Самолёт направлялся из Софии в Брюссель. При экстренной посадке никто не пострадал.
— Самолёт приземлился профессионально, паники на борту не было, — рассказывает Каракачанов.
За пассажирами, в том числе и чиновниками, направили резервный борт.
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