Три грузовика и автобус столкнулись под Пензой

На 408-м км федеральной автодороги Р-158 Нижний Новгород — Саратов в Пензенской области произошла массовая авария. Столкнулись три грузовика и один автобус. Как сообщил представитель ГИБДД РФ, в ДТП погиб один человек, ещё семь пострадали.

По предварительным данным, водитель DAF выехал на встречную полосу, где и столкнулся с КамАЗом. В них влетели ещё один КамАЗ и автобус ПАЗ.

Известно, что от полученных ран скончался один из водителей КамАЗа. В качестве причины выезда грузовика на встречку рассматривают возможный гололёд.