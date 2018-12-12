Три грузовика и автобус столкнулись под Пензой

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Три грузовика и автобус столкнулись под Пензой

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На 408-м км федеральной автодороги Р-158 Нижний Новгород — Саратов в Пензенской области произошла массовая авария. Столкнулись три грузовика и один автобус. Как сообщил представитель ГИБДД РФ, в ДТП погиб один человек, ещё семь пострадали.

По предварительным данным, водитель DAF выехал на встречную полосу, где и столкнулся с КамАЗом. В них влетели ещё один КамАЗ и автобус ПАЗ.

<p>Фото: РИА &#34;<a href="https://penzasmi.ru/news/13180/v-dtp-s-tremya-gruzovikami-i-avtobusom-pod-penzoy-pogib-odin-i-postradali-semero" target="_blank">ПензаСМИ</a>&#34;</p>

Известно, что от полученных ран скончался один из водителей КамАЗа. В качестве причины выезда грузовика на встречку рассматривают возможный гололёд.

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