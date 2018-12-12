Не ездит два дня на одной. У жены сотрудника Ространснадзора нашли 66 машин

В итоге чиновник был уволен, ведь доходы его семьи никак не позволяли приобрести десятки машин.

Генпрокурор ФР Юрий Чайка рассказал, что в 2018 году в суды направлены иски об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества чиновников почти на четыре миллиарда рублей. По его словам, некоторые госслужащие после прокурорских проверок были уволены.

Чайка привёл в качестве примера сотрудника Ространснадзора, который лишился должности после того, как у его супруги нашли 66 автомобилей.

— В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок, — пояснил генпрокурор в интервью газете "Коммерсантъ".

По его словам, похожий случай произошёл в Краснодаре, где трудовой договор расторгли с начальником управления федеральными автодорогами, который заключил контракты на капремонт дорог на сумму более чем 2,6 миллиарда рублей с компанией, основателю которой был должен шесть миллионов рублей.

Чайка рассказал, что один из исков об обращении в доход государства 28 объектов недвижимости и машин почти на 400 миллионов рублей Гагаринский суд Москвы начнёт рассматривать 15 января. Он пояснил, что речь идёт об имуществе бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина — предполагаемого сообщника полковника Дмитрия Захарченко.

Генпрокурор добавил, что в результате проверок к дисциплинарному наказанию привлечены 47,8 тысячи должностных лиц, возбуждено две с половиной тысячи уголовных дел по фактам коррупции.