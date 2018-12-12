Ростуризм призвал россиян к бдительности в связи со стрельбой в Страсбурге

Ведомство просит избегать мест массового скопления людей и следовать указаниям местных властей.

Ростуризм рекомендует российским туристам во Франции и находящимся в департаменте Нижний Рейн, в частности, проявлять бдительность, соблюдать меры личной безопасности, избегать посещения центральных районов Страсбурга, где вечером 11 декабря произошла стрельба, в которой погибли три человека и пострадали ещё 12.

По предварительным данным Генконсульства России в Страсбурге, российских туристов среди жертв и пострадавших в результате нападения нет. Власти Франции объявили об усилении мер безопасности на рождественских ярмарках по всей стране, усилены пограничный контроль и план антитеррористических мероприятий.