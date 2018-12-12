Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на ближайшие два года

Ожидаемый курс на 2019–2020 годы составляет 65–70 рублей за доллар, что хуже предыдущих прогнозов.

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019–2020 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную вице-президентом, директором департамента стратегии и развития Сбербанка Екатериной Латыповой.

В настоящий момент ожидаемый курс на ближайшие два года составляет 65–70 рублей за доллар, что хуже ожиданий стратегии до 2020 года. Согласно предыдущим прогнозам, ожидалось, что в 2019 году курс составит 66,5 рубля за доллар, в 2020-м — 67 рублей.

Что касается уровня инфляции, в 2019–2020 годах она, как считают в Сбербанке, составит 4–5%, что незначительно хуже ожиданий стратегии (ранее ожидалось, что уровень инфляции составит 4,4% в 2019-м году и 4% в 2020-м).