"Объединяющее событие". Юрист поддержал идею сделать День Конституции выходным

В 2004 году 12 декабря утратило данный статус, но осталось красным днём в праздничном календаре.

Член президиума Ассоциации юристов РФ Владимир Плигин в беседе с Лайфом поддержал идею вернуть Дню Конституции статус праздничного выходного дня.

По словам юриста, в конце 80-х — начале 90х годов прошлого века наступил переломный момент, ситуация была исключительно драматична. Принятие Конституции 12 декабря 1993 года как легитимного документа, на основании которого строится в настоящее время вся российская власть, стало решением.

— Несомненно, может и должно отмечаться. И в этом плане День Конституции, с моей точки зрения, должен продолжать играть объединяющую роль, допуская дискуссии, тем не менее, несомненно, это должно быть объединяющее событие, — подчеркнул Плигин.

День Конституции являлся официальным выходным в течение десяти с лишним лет. Однако в декабре 2004 года Госдума приняла поправки, согласно которым 12 декабря утратило статус выходного дня, но оставалось красным днём в праздничном календаре. Ранее в Совфеде предложили снова сделать День Конституции праздничным выходным днём.