У властей Свердловской области нет информации о возвращении Глацких к работе

Ранее стало известно, что департамент молодёжной политики региона вошёл в новое региональное Министерство образования и молодёжной политики.

У властей Свердловской области нет информации касаемо того, вернулась ли на пост главы департамента молодёжной политики Ольга Глацких, которая прославилась своим высказыванием о том, что государство молодёжи "ничего не должно". Несмотря на сообщения местных СМИ о том, что глава региона Евгений Куйвашев распорядился о возвращении Глацких, в департаменте информационной политики губернатора эту информацию не подтвердили.

— У нас пока нет информации на этот счёт, — приводит сообщение департамента РИА "Новости".

Напомним, в ноябре Ольга Глацких оказалась в эпицентре скандала после своих высказываний на встрече с волонтёрами в Кировграде. Куйвашев тогда счёл высказывания чиновницы некорректными и на время проверки отстранил её от поста.

Как писал Лайф, ранее губернатор подписал указ, согласно которому департамент молодёжной политики Свердловской области вошёл в новое региональное Министерство образования и молодёжной политики.