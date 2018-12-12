"В луже свиной крови". Пушков не понял признания Бабченко "человеком года"

По мнению сенатора, журналист после инсценировки его убийства может претендовать лишь на титул "фейк года".

Член Совета Федерации Алексей Пушков был удивлён, что в список журнала Time, который назвал обладателей звания "Человек года — 2018", попал Аркадий Бабченко как журналист, пострадавший за профессиональную деятельность. По мнению сенатора, Бабченко больше подходит титул "фейк года".

— Выбор Хашогджи логичен. Но вопрос: как среди них оказался Бабченко? Ведь он лежал в луже не своей, а свиной крови. "Фейк года" — точно, — написал Пушков в "Твиттере".

«Тайм» объявил «Человеком года» убитого Хашогги, поместив его на обложку журнала, плюс группу пострадавших журналистов, в к-ую включил Бабченко. Выбор Хашогги логичен. Но вопрос: как среди них оказался Бабченко? Ведь он лежал в луже не своей, а свиной крови. Фейк года - точно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 11, 2018

Напомним, в этом году обладателем престижного титула стало не одно лицо, а сразу несколько. Звание досталось целой группе журналистов, в том числе убитому Джамалю Хашогджи, а также целой редакции газеты Capital Gazette.