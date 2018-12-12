"В луже свиной крови". Пушков не понял признания Бабченко "человеком года"

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"В луже свиной крови". Пушков не понял признания Бабченко "человеком года"

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Сенатор Алексей Пушков. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

По мнению сенатора, журналист после инсценировки его убийства может претендовать лишь на титул "фейк года".

Член Совета Федерации Алексей Пушков был удивлён, что в список журнала Time, который назвал обладателей звания "Человек года — 2018", попал Аркадий Бабченко как журналист, пострадавший за профессиональную деятельность. По мнению сенатора, Бабченко больше подходит титул "фейк года".

— Выбор Хашогджи логичен. Но вопрос: как среди них оказался Бабченко? Ведь он лежал в луже не своей, а свиной крови. "Фейк года" — точно, — написал Пушков в "Твиттере".

Напомним, в этом году обладателем престижного титула стало не одно лицо, а сразу несколько. Звание досталось целой группе журналистов, в том числе убитому Джамалю Хашогджи, а также целой редакции газеты Capital Gazette.

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