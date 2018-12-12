Австралия решила создать своё космическое агентство

Правительство страны намерено вложить в новый сектор на первом этапе более $40 миллионов.

У Австралии в следующем году появится национальное космическое агентство со штаб-квартирой в Аделаиде. Об этом объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

По оценке властей, создание нового кластера даст возможность Австралии выйти на мировой рынок космической отрасли и откроет широкий спектр возможностей для национального бизнеса.

— Инвестиции правительства в размере $41 миллиона послужат хорошей стартовой площадкой для создания и развития космического кластера страны, который, как мы рассчитываем, привлечёт до $12 миллиардов частных инвестиций и создаст порядка 20 тысяч рабочих мест к 2030 году, — приводятся слова Моррисона на сайте кабмина.

Планируется, что агентство начнёт работу уже к середине 2019 года и станет точкой роста не только для Аделаиды, но и выведет на принципиально новый уровень австралийскую космическую и оборонную отрасли. Моррисон также заявил о планах правительства инвестировать около $260 миллионов в мировую космическую сферу, в частности в производство и запуск спутников. По оценке премьера, эти средства должны способствовать развитию мобильной и спутниковой связи на континенте.