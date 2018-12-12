В Британии запустили процедуру голосования о недоверии Мэй

Если она уйдёт со своего поста, то менее чем через три месяца должны будут состояться парламентские выборы.

В Великобритании запущена процедура голосования по поводу доверия лидеру Консервативной партии, премьер-министру Терезе Мэй. Как сообщает Reuters, оно состоится в палате общин с 18:00 до 20:00 (с 21:00 до 23:00 мск).

Результаты будут подсчитаны сразу после голосования, объявлены тут же.

Напомним, часть консерваторов недовольна тем, как Мэй действует в рамках переговоров с Евросоюзом по поводу Брексита. Письма с требованием вынести ей вотум недоверия поступают с лета. В случае отставки премьера менее чем через три месяца должны состояться парламентские выборы.

Ранее Мэй отменила голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit на фоне недовольства депутатов.