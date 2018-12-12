Глухонемого котика с разноцветными глазами продают по цене иномарки

Причина продажи: переезд в другую страну. Отмечается, что возврату и обмену питомец не подлежит.

Во Владивостоке продают кота за 530 тысяч рублей. Как указано в объявлении на местном сайте FarPost.ru, речь идёт о коллекционном тайском као мани по кличке Мистер Бэйлис.

Продавец утверждает, что белоснежный и мягкий антидепрессант, коим является питомец, — самый преданный и дружелюбный представитель из семейства кошачьих. К тому же он выполняет "все функции кота", в том числе чувствует дурные сны, проверяет холодильник, поёт песни (иногда даже грустные).

Вместе с тем у котика есть и особенности — по словам хозяина, Мистер Бэйлис на 90% глухонемой, поэтому в новом доме питомец не будет устраивать мартовских концертов и кричать по ночам. Кроме того, у кота разноцветные глаза: один бирюзовый, а второй — янтарный.

Причина продажи: переезд в другую страну. Отмечается, что возврату и обмену кот не подлежит. Забрать питомца можно самовывозом, а оплату произвести как наличными, так и безналичным платежом.