В Госдуме предложили использовать камеры для борьбы с пробками на дорогах

Депутат Госдумы Александр Васильев из Комитета транспорта и строительства выдвинул идею соединить систему видеокамер со светофорами. И продлевать время работы светофора для направлений, где скопились пробки. Об инициативе парламентария рассказывает агентство городских новостей "Москва".

— Куда важнее, чтобы собираемые камерами данные позволяли регулировать движение в городе, оптимизируя потоки для уменьшения протяжённости пробок. Чтобы камеры фиксировали заторы и имели связь с системой светофоров. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы хотел сделать это с помощью коптеров, — цитирует агентство Васильева.

Днём ранее Лайф рассказывал, что с конца декабря при помощи нейросети дорожные камеры наблюдения начнут автоматически определять марки и модели машин. Систему научили узнавать 103 самые популярные модели по версии ЦОДД в Москве и области. Сделано это было для того, чтобы исключить случаи, когда камера неверно распознаёт регистрационный знак и штраф получает не тот, кто нарушил правила.

Автоматическое определение марок и моделей автомобилей Александр Васильев поддержал, но призвал отнестись с осторожностью и не нарушать личную жизнь граждан, чтобы "камеры не выясняли, кто и с кем куда с дороги сворачивал, и количество семей в Москве уменьшилось".