По словам Куликова, в отличие от Лободы и других звёзд шоу-бизнеса, его соотечественникам приходится браться за низкоквалифицированную работу.

Миллионы украинцев вынуждены зарабатывать на хлеб за рубежом, в том числе в России, поскольку на родине у них этой возможности нет. Об этом заявил депутат Верховной рады VI созыва Кирилл Куликов.

— Три миллиона граждан вынуждены работать в России. Мы считаем их врагами страны? Они предали нас? Они изменники? Дезертиры? Это наши люди. Мы же виноваты в том, что мы не дали возможность этим людям жить на Украине, работать на Украине, — отметил экс-нардеп в эфире телеканала NewsOne.

По мнению Куликова, украинские власти создают все условия для того, чтобы к гражданам страны относились как можно хуже везде. Бывший депутат Рады считает, что "оторванные от дома" украинцы выполняют низкоквалифицированную работу, на которую не соглашаются граждане России.

— Они не работают, в отличие от Лободы и ещё кого-то, в шоу-бизнесе, — отметил Куликов. Он подчеркнул необходимость поддержки соотечественников вместо того, чтобы постоянно ставить препятствия "на их жизненном пути".

Ранее на Украине подсчитали число живущих за гранью бедности граждан. Оказалось, что доход порядка 14 миллионов украинцев меньше фактического прожиточного минимума.