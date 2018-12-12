"Нафтогаз" обратился с иском против "Газпрома" в американский суд

"Нафтогаз" решил попытать счастья в Штатах и подал иск против "Газпрома" в суды Северного и Южного округов Техаса. Об этом сообщает "Коммерсант".

Иски были поданы 6 декабря. Ответчиком может стать американское подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу "Газпром") и консалтинговая компания DeGolyer & MacNaughton.

"Нафтогаз", в частности, хочет через суд обязать эти компании дать им информацию и доступ к документам, которые якобы могут помочь Киеву в процессе против "Газпрома" в Нидерландах.

Как уже сообщал Лайф, в феврале 2017 года арбитраж Стокгольма постановил взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" $4,637 миллиарда по делу о транзите газа через территорию Незалежной. С учётом взаимозачёта требований сумма сократилась до $2,56 миллиарда. Позже российская госкорпорация подала апелляцию, расторгла все контракты с Киевом и добилась приостановки исполнения решения арбитража.